Afghanistan : les talibans menacent les Etats-Unis de "conséquences" si ces derniers retardent leur départ au-delà du 31 août

Le ton monte entre les talibans et les pays occidentaux. Les premiers menacent lundi 23 août les Etats-Unis et leurs alliés de "conséquences" s'ils retardent leur départ d'Afghanistan, prévu pour le 31 août, afin de poursuivre les évacuations à Kaboul. "C'est une ligne rouge" à ne pas franchir, a prévenu Suhail Shaheen, un porte-parole des talibans interrogé par la chaîne de télévision Sky News. "Si les Etats-Unis ou le Royaume-Uni demandent plus de temps pour poursuivre les évacuations, la réponse est non", a-t-il déclaré.

Les talibans ont balayé la possibilité d'un tel arrangement avec les Etats-Unis. Deux sources au sein du nouveau régime ont déclaré à l'AFP que les talibans n'annonceraient pas la constitution d'un gouvernement tant qu'il resterait des militaires américains en Afghanistan.

La situation ne cesse de se dégrader à l'aéroport de Kaboul

Le président américain Joe Biden avait ouvert la veille la porte à un maintien des soldats américains sur place au-delà de la date prévue du 31 août pour quelques jours afin de finir d'évacuer les personnes qui veulent quitter à tout prix ce pays. "Il y a des discussions en cours entre nous et l'armée au sujet de la prolongation", a évoqué le président américain.

Des ressortissants étrangers ainsi que des milliers d'Afghans attendent toujours à l'aéroport international de Kaboul une évacuation, mais la situation ne cesse de se dégrader. Un garde afghan a été tué sur place et trois personnes ont été blessées lundi matin, a annoncé l'armée allemande sur Twitter. Des échanges de tirs y ont eu lieu dans la matinée entre militaires américains et allemands d'un côté et assaillants non identifiés de l'autre.