Afghanistan : les talibans affirment contrôler le dernier bastion de la résistance

C'était la dernière poche de résistance anti-talibans en Afghanistan. Les nouveaux maîtres du pays ont indiqué lundi 6 septembre avoir pris le contrôle de la vallée du Panchir. "Effectivement, la vallée du Panchir serait tombée aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid", explique lundi matin depuis Kaboul l'envoyée spéciale Dorothée Olliéric, qui note toutefois que "depuis plusieurs jours, des sites proches des talibans annonçaient cette victoire, mais [que] c'était démenti à chaque fois, notamment par ceux qui tenaient cette vallée du Panchir, le fils du commandant Massoud, Ahmed Massoud, mais aussi l'ex-vice-président Amrullah Saleh".

Une grande première

Le week-end dernier, Amrullah Saleh avait d'ailleurs dû montrer une vidéo pour prouver qu'ils étaient toujours sur place, qu'ils n'avaient pas fui et qu'ils continuaient le combat. "Il faut savoir que dans cette vallée du Panchir, il y a des forces spéciales de l'armée afghane, il y a des milices et des gens qui étaient extrêmement armés, entraînés, aguerris. Ils avaient affirmé leur volonté de continuer le combat, mais depuis deux jours, on sait qu'ils ont perdu pas mal de position", poursuit la reporter. Et de conclure : "Si la vallée du Panchir est définitivement aux mains des talibans, c'est un symbole très important puisque jamais ils n'avaient réussi à conquérir l'ensemble de l'Afghanistan."