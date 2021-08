Afghanistan : les menaces d'attentat restent élevées sur l'aéroport de Kaboul à la veille du retrait américain

La menace terroriste reste très élevée, selon le Pentagone, à l'encontre de l'aéroport de Kaboul, lundi 30 août, à la veille du retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan après vingt années de présence sur place.

Le président Joe Biden a fixé à mardi l'échéance pour retirer les dernières forces américaines d'Afghanistan. Elles y étaient entrées en 2001 pour chasser du pouvoir les talibans, en raison de leur refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après les attentats du 11-Septembre.

Deux décennies plus tard, les talibans ont profité du retrait américain progressif ces derniers mois et de l'effondrement des forces de sécurité afghanes pour entrer dans Kaboul le 15 août et reprendre le pouvoir, après une offensive militaire éclair non anticipée par Washington.

"Un moment particulièrement dangereux"

La tension autour de la dernière phase des opérations d'évacuation des ressortissants occidentaux et des Afghans susceptibles de subir des représailles de la part des talibans est à son comble depuis l'attentat de jeudi aux abords de l'aéroport. Revendiqué par l'Etat islamique au Khorasan (EI-K), il a fait plus d'une centaine de morts, dont 13 militaires américains.

"Nous sommes à un moment particulièrement dangereux, a mis en garde le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Les menaces sont encore réelles, actuelles et souvent précises."

Lundi, l'EI-K a revendiqué avoir tiré six roquettes contre l'aéroport, ce qui n'a pas affecté les opérations d'évacuation, qui ont continué "sans interruption", selon la Maison Blanche. Un responsable taliban sur les lieux a déclaré que les roquettes avaient été arrêtées par le système de défense antimissile de l'aéroport.