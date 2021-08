Afghanistan : le président Ashraf Ghani appelle à la remobilisation des forces armées

Le président a lancé des "consultations" pour trouver rapidement une solution politique garantissant la "paix et la stabilité" dans le pays.

Face à la percée des talibans, le président afghan a décidé de réagir. Ashraf Ghani a appelé samedi 14 août à "la remobilisation des forces de sécurité et de défense". "C'est notre priorité numéro un et des mesures sérieuses sont prises à cet effet", a-t-il déclaré dans une allocution télévisée.

Alors que certains appellent à sa démission, Ashraf Ghani n'a fait aucune allusion à un départ du pouvoir. Il a néanmoins précisé qu'il avait commencé des "consultations" au sein du gouvernement, avec des responsables politiques et les partenaires internationaux, pour trouver "une solution politique dans laquelle la paix et la stabilité" seraient préservées. "Ces consultations avancent rapidement et le résultat en sera partagé avec nos compatriotes très vite", a-t-il ajouté.

Evoquant le conflit avec les talibans, qui s'approchent de la capitale, le président afghan s'est montré ferme. "Je ne laisserai pas la guerre imposée au peuple causer la mort de plus de gens innocents, la disparition des réalisations de ces 20 dernières années, la destruction des équipements publics et la poursuite de l'instabilité", a encore promis Ashraf Ghani.