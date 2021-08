Afghanistan : le désarroi de La Chaîne de l'Espoir qui soigne les enfants malades à Kaboul

Le chirurgien cardiaque Gérard Babatasi, basé à Caen (Calvados), est inquiet. Il participe à des missions humanitaires en Afghanistan depuis 2006 pour La Chaîne de l'Espoir. L'arrivée des talibans au pouvoir pousse certains de ses collègues afghans à vouloir quitter Kaboul (Afghanistan). Il prend des nouvelles à distance, vendredi 27 août. "On a toute une équipe qui effectue trois ou quatre opérations à cœur ouvert par jour, et ce qu'on voudrait c'est continuer, parce que c'est quelque chose qui est absolument magnifique", lance le médecin.

Les femmes ont peur de venir travailler

L'ONG œuvre depuis 25 ans pour soigner les enfants des pays les plus démunis. L'institut médical français pour enfants est fondé en 2006 à Kaboul, mais aujourd'hui, les femmes qui font partie de l'équipe médicale n'osent plus venir travailler à l'hôpital. C'est la survie même de l'hôpital sur place qui est en jeu. Depuis 15 ans, l'ONG a pris en charge plus d'un million de patients à Kaboul.