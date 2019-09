Afghanistan : Donald Trump met fin aux négociations de paix avec les talibans

Les négociations semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord historique, après dix-huit ans de conflit en Afghanistan. Donald Trump a annoncé, samedi 7 septembre à la surprise générale, qu'il mettait fin aux "négociations de paix" engagées depuis un an avec les talibans.

Le président des Etats-Unis a aussi dévoilé qu'il devait initialement rencontrer ce dimanche à Camp David, "séparément" et dans le plus grand "secret", son homologue afghan Ashraf Ghani mais aussi "les principaux dirigeants des talibans". Cela aurait été une rencontre sans précédent. "Ils étaient en route pour les Etats-Unis ce soir" mais "j'ai immédiatement annulé la réunion", a-t-il précisé sur Twitter.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....

"Malheureusement, pour tenter à mauvais escient d'accroître la pression", les talibans "ont reconnu un attentat à Kaboul qui a tué un de nos grands grands soldats et onze autres personnes", a-t-il souligné pour justifier sa décision.

Cet attentat, survenu jeudi 5 septembre, était le deuxième en quelques jours dans la capitale afghane revendiqué par les insurgés, malgré "l'accord de principe" que le négociateur américain Zalmay Khalilzad affirmait avoir conclu avec eux lors des pourparlers de Doha. "Qui sont ces gens qui tuent autant de monde pour soi-disant faire monter les enchères? Ils ont échoué, ils n'ont fait qu'aggraver leur position !", a encore lancé Donald Trump sur Twitter.

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?