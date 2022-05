Afghanistan : des présentatrices télé défient l'ordre des talibans de se couvrir le visage

Les présentatrices des principales chaînes de télévision afghanes sont passées à l'antenne samedi 21 mai sans se couvrir le visage. Elles ont ainsi défié l'ordre des talibans de dissimuler leur apparence et ainsi se soumettre à la vision austère de l'islam du groupe. Les journalistes femmes des chaînes TOLOnews, Shamshad TV et 1TV sont en effet toutes passées à l'antenne, en direct, sans dissimuler leur visage. "Nos consoeurs craignent que si elles se couvrent le visage, la prochaine chose qu'on leur dira sera d'arrêter de travailler", a expliqué Abid Ehsas, chef des informations de Shamshad TV. Mohammad Sadeq Akif Mohajir, porte-parole du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, a prévenu que ces femmes violaient la directive. "Si elles ne s'y conforment pas, nous parlerons aux responsables", a-t-il déclaré à l'AFP.

Depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans ont imposé une série de restrictions insidieuses à la société civile, dont une grande partie vise à limiter les droits des femmes. Au début du mois, le chef suprême des talibans a émis un ordre selon lequel les femmes devaient se couvrir entièrement en public, y compris le visage, idéalement avec la burqa traditionnelle. Auparavant, seul un foulard couvrant les cheveux suffisait. Le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice avait ordonné aux présentatrices de télévision de s'y conformer d'ici samedi.