Afghanistan : conseil de défense et prise de parole imminente pour Emmanuel Macron

"Emmanuel Macron va rappeler ce soir que sa priorité absolue est d'assurer la sécurité des ressortissants français qui sont encore présents sur place, plusieurs dizaines selon l'entourage du chef de l'État. Des moyens supplémentaires, deux avions, ont été déployés. L'objectif, c'est que de premières évacuations puissent avoir lieu dans la journée, des évacuations vers Abou Dhabi", explique le journaliste Guillaume Daret, en direct de l'Élysée lundi midi. "Le chef de l'État a choisi de prendre la parole vu la gravité de la situation."

Prise de parole prévue à 20 heures

Le chef de l'État est convaincu "qu'il y aura des conséquences géopolitiques extrêmement importantes et pas seulement pour l'Afghanistan (...). Et puis parce qu'il est question des valeurs et de la défense du droit des femmes, c'est pour cela qu'Emmanuel Macron prendra la parole lundi à 20 heures, depuis le fort de Brégançon (Var) où il se trouve", conclut le journaliste.