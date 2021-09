Afghanistan : 93% des ménages n'ont pas assez à manger, selon l'ONU

En Afghanistan, plus de neuf ménages sur 10 (93%) n'ont pas assez de nourriture. C'est l'alerte lancée par l'ONU, vendredi 10 septembre, à quelques jours d'une conférence destinée à lever les 606 millions de dollars dont l'organisation a besoin d'ici fin 2021 dans ce pays.

"Trois familles sur quatre réduisent les portions ou empruntent de la nourriture et elles achètent aussi de la nourriture moins chère, renonçant à des aliments plus nutritifs comme les laitages, la viande ou les légumes", a souligné Anthea Webb, directrice régionale adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'Asie-Pacifique, en visioconférence depuis Bangkok lors d'un briefing ordinaire de l'ONU à Genève. Le PAM a mené une enquête téléphonique du 21 août (soit une semaine après que Kaboul soit tombée aux mains des talibans) au 5 septembre dans les 34 provinces afghanes.

Des parents qui renoncent aux repas pour nourrir leurs enfants

La situation était déjà très critique à cause de la pandémie et d'une grave sécheresse mais la difficulté à accéder à de l'argent liquide depuis l'arrivée des talibans a encore fait empirer la situation et grimper les prix des produits de première nécessité. "La proportion de ménages qui ont recours à des stratagèmes extrêmes pour compenser [le manque de nourriture] a doublé", a insisté Anthea Webb, citant l'exemple de parents qui renoncent aux repas pour pouvoir nourrir leurs enfants.

Avant le 15 août, 81% des ménages affirmaient ne pas avoir assez à manger. Mais si les familles s'autorisaient des aliments riches en protéines comme des laitages ou de la viande, une fois par semaine avant la chute de Kaboul, elles sont passées à une fois toutes les deux semaines seulement, a détaillé Anthea Webb.

Le PAM à lui seul a besoin de 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour aider 14 millions d'Afghans sur une population totale de 38 millions.