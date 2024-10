Vigilance : 46 départements en vigilance jaune ce lundi 7 octobre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, des Alpes aux Pyrénées, le Poitou-Charentes, la Côte d'Argent, l'Aube, l'Indre, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Finistère, le Gard, les Pyrénées-Orientales ainsi que l'Hérault font l'objet de plusieurs alertes. Voici l'état des vigilances météo à 14h04 le 6 octobre.



Des risques de vents violents dans 7 départements

Un bulletin d'alerte diffusé par Météo-France annonce pour les Pyrénées, l'Isère, la Loire et le Rhône des vents violents couplés à des rafales pouvant atteindre 88 km/h dans l'après-midi.



Une alerte orages dans 42 départements

Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "orages" de niveau jaune concernant le Sud-Ouest, le centre Est, la Lorraine, le Poitou-Charentes, l'Aube, le Cher, la Creuse, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Vienne, l'Indre, le Finistère ainsi que le Gard. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de pluies (cumul attendu localement : 22,74 mm). Une intense activité électrique et des chutes de grêle pourraient affecter les secteurs concernés.



4 départements en alerte pluies abondantes

Le risque de pluies abondantes est fort sur les Cévennes, dans le Gard ainsi que dans l'Hérault. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été mis en place. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 7,12 mm par endroits, et le vent sera fort.



La durée des alertes prévues est semblable d'une région à une autre. Selon Météo-France, elles prendront fin au cours de la soirée à minuit.

Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Des règles de prudence sont à prendre en considération : propriétaire d'un bateau, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord

installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

en cas de danger sur la route, stationner en sécurité et ne pas quitter son véhicule

fermer portes, fenêtres et volets

ne pas utiliser sa voiture

n'utiliser son téléphone et ses appareils électriques qu'en cas d'urgence

N'hésitez pas à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs conseils pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.