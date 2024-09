Météo du mercredi 25 septembre par Météo-France : 11 départements en vigilance jaune

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Le centre Est, la Creuse, la Haute-Loire, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime et la Vendée sont impactés par les alertes communiquées dans le dernier bulletin Météo-France. Ce bulletin se sert de relevés météo mis à jour le 24 septembre à 14h01.



Des risques de vents violents dans 9 départements

Un bulletin d'alerte émis par Météo-France annonce pour le centre Est, la Creuse, la Haute-Loire et les Pyrénées-Atlantiques des vents violents avec des bourrasques pouvant enregistrer 86 km/h au cours de la soirée.



Une alerte pluies abondantes dans 2 départements

Le risque de pluies abondantes est fort en Charente-Maritime et en Vendée. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclaré. Rien que sur la journée d'aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 44,9 mm localement, et le vent sera très fort, en témoigneront des rafales allant jusqu'à 83 km/h.



Un retour à la normale des conditions météo est prévu ce soir à minuit.

Quelle est la conduite à adopter si mon département est en alerte ?

Il est conseillé de : rester chez soi à l'abri

prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

fermer portes, fenêtres et volets

ne pas utiliser sa voiture

se tenir informé auprès des autorités

Consultez les services de votre région pour savoir quelles sont les règles de sécurité à respecter là où vous vous trouvez lors de l'alerte.