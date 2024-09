Météo du jeudi 12 septembre par Météo-France : 4 départements en alerte jaune

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, les Landes ainsi que les Pyrénées-Atlantiques sont concernées par les alertes communiquées dans le dernier bulletin Météo-France. Voici l'état des vigilances météo à 14h01 le 11 septembre.



Météo-France a déclenché un niveau de vigilance jaune dans les Bouches-du-Rhône, en raison de vents violents accompagnés par des rafales affichant 81 km/h en début de soirée. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin au cours de la soirée à 22h00.



De surcroît, le risque d'orages est fort dans les Alpes-Maritimes. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été mis en place. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 12,53 mm par endroits, et le vent sera fort. Des épisodes de grêle et une certaine activité électrique peuvent également accompagner ces orages. La fin de cette alerte jaune est fixée en fin de soirée à minuit.



En outre, un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de crues attendues dans les Landes ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques. Le cumul des pluies affichera localement 1,74 mm. Les habitants de zones habituellement inondables telles que l'Adour, le fleuve Uhabia et le fleuve Untxin, sont également appelés à la vigilance en raison du risque de crue et d'inondation. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusque ce soir à minuit.





Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est conseillé de : se tenir informé auprès des autorités

ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

ne pas utiliser sa voiture

fermer portes, fenêtres et volets

n'intervenir en aucun cas sur les toitures et ne pas toucher à des fils électriques tombés au sol

rester chez soi à l'abri

Pensez à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à suivre leurs recommandations pour votre sécurité.