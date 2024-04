Crues : la vigilance rouge maintenue en Indre-et-Loire, six départements du Sud-Ouest et du Nord-Est en orange

La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire ont rejoint la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde en vigilance orange, lundi matin.

Les crues gagnent du terrain vers l'est. La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire ont été placées en vigilance orange "crues", lundi 1er avril, à 6 heures, en raison de "pluies importantes" dans le Morvan, dimanche, qui ont provoqué des débordements de la Brenne et l'Arroux, selon le bulletin matinal de Vigicrues. Ces deux départements rejoignent ainsi la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde, toujours en orange, touchées par des crues "importantes" sur la Dronne (secteur aval), l'Isle (secteur aval) et la Charente (secteur amont).

L'Indre-et-Loire reste, elle, en vigilance rouge face à une crue "exceptionnelle" qui touche la rivière Vienne dans le nord du département. "Le pic de crue est attendu à Chinon en début de matinée", selon Vigicrues. La Vienne, qui était en alerte maximale dimanche, a été rétrogradée en jaune.

Carte de vigilance du 1er avril 2024 à 6 heures. (FRANCEINFO)

Dans le Sud-Est, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont maintenues en vigilance orange "avalanches" jusqu'à 10 heures. "La probabilité de départs spontanés d’avalanche va progressivement diminuer avec la fin des précipitations ce lundi dans la matinée", rapporte Météo-France dans son bulletin de 6 heures. Malgré tout, "le niveau de risque va rester fort pour l'ensemble de la journée (4 sur 5) sur les massifs du Mercantour et du Haut-Var Haut-Verdon", prévient l'organisme.