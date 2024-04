Crues : la vigilance rouge levée en Côte-d'Or mais maintenue en Saône-et-Loire et dans l'Yonne, huit autres départements en orange

L'Aube et la Nièvre sont passées en vigilance orange, mardi, tandis que les Bouches-du-Rhône et le Gard ont été rétrogradés en jaune.

Les inondations menacent toujours. La Saône-et-Loire et l'Yonne ont été maintenues en vigilance rouge "crues" par Vigicrues, mardi 2 avril, tandis que la Côte-d'Or est repassée en orange. L'Aube et la Nièvre ont été placées en vigilance orange, rejoignant la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde et l'Indre-et-Loire, tandis que les Bouches-du-Rhône et le Gard ont été rétrogradés en jaune, selon le bulletin publié à 6 heures par le service d'information sur les risques de crues.

Carte de vigilance du 2 avril 2024 à 6 heures. (FRANCEINFO)

La situation la plus préoccupante est observée en Bourgogne-Franche-Comté. Vigicrues fait état de "crues majeures" de l'Armançon, dans l'Yonne, et de l'Arroux, en Saône-et-Loire. "Sur l'Armançon, le pic de crue a été atteint sur la station d'Aisy, précise l'organisme. L'onde de crue se propage vers l'aval. Le niveau montera rapidement sur la station de Tronchoy dans la journée." Du côté de l'Arroux, "le pic de crue a également été atteint dans la nuit sur la station d'Etang-sur-Arroux", mais."le niveau continuera de monter plus à l'aval, provoquant des débordements importants. Le niveau à Rigny-sur-Arroux devrait se stabiliser dans l'après-midi ou la soirée".