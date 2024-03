Crues : la Dordogne et la Corrèze placées en vigilance orange

Le week-end risque de débuter les pieds dans l'eau. La Dordogne et la Corrèze sont placées en vigilance orange pour "crues", a rapporté Vigicrues, samedi 30 mars, dans son premier bulletin matinal. Dans ces départements, l'Isle amont, notamment à Périgueux, et la Vézère amont, entre Uzerche et Ussac, sont touchées par "des débordements importants et localement dommageables" samedi matin. Ce passage en vigilance orange signifie que des inondations importantes sont possibles et que les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles.

Carte de vigilance météo du samedi 30 mars à 7 heures. (FRANCEINFO)

A l'échelle du pays, d'autres débordements localisés pourraient se produire. "Les hausses modérées à importantes de niveaux sur plusieurs cours d'eau de l'ouest et du sud-ouest du pays (...) vont se poursuivre", avertit Vigicrues. "Des crues de faible ampleur et montées rapides sont également attendues sur plusieurs cours d'eau issus des Pyrénées et des Cévennes, poursuit l'organisme. Sur le nord du pays, la très lente propagation des crues de l'Oise moyenne, de la Canche et de la Somme se poursuivra dans les prochains jours."