Alertes rouges, orange et jaunes sur 68 départements prévues par Météo-France ce vendredi 18 octobre

La moitié Ouest, la vallée du Rhône, la Provence, le Rhône, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, les Ardennes, la Marne, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Savoie ainsi que l'Hérault sont impactés par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Ce bulletin se sert de données météo mises à jour ce 18 octobre à 01h00.





Alerte de niveau rouge

Alertes de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Il est conseillé d'appliquer ces règles de prudence : signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoin

si vous pratiquez le camping, vérifiez qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

sur la route, roulez au pas et ne vous engagez sous aucun prétexte sur une route immergée

n'utilisez pas votre véhicule

en cas de doute, réfugiez-vous, jusqu'à l'annonce d'une amélioration, dans un endroit plus sûr

n'utilisez votre téléphone et vos appareils électriques qu'en cas d'urgence

Météo-France annonce un niveau de vigilance rouge pour la Haute-Loire, la Loire, la Lozère ainsi que le Rhône en raison de crues. Des pluies (1,77 mm) sont attendues par endroits. Les résidents à proximité de la Loire, l'Hérault, le Var, l'Adour, la Dhuis, la Seine et l'Aber Benoit sont invités à la prudence en raison du risque d'inondation. La fin de cette alerte rouge est fixée en fin de soirée à minuit.Le risque de pluies abondantes est fort dans le Tarn. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance orange a été déclenché. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 18,21 mm localement, et le vent sera fort. On estime que le niveau orange de cette alerte prendra fin au cours de la soirée à minuit.Un niveau de vigilance orange a été annoncé par Météo-France en raison de crues prévues dans l'Ardèche, la vallée du Rhône et les Alpes du Sud, en Aveyron, en Isère, dans le Puy-de-Dôme, dans les Alpes-Maritimes, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, dans les Landes ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques. Le cumul des pluies atteindra par endroits 2,92 mm. Les habitants de zones habituellement inondables telles que la Loire, l'Hérault, le Var, l'Adour, la Souche, la Meuse, la Seine et l'Odet, sont également appelés à la vigilance en raison du risque de crue et d'inondation. Cette vigilance est valable jusque ce soir à minuit.Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "orages" de niveau jaune concernant le Var. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu localement : 3,77 mm). Une forte activité électrique et des chutes de grêle pourraient affecter les secteurs concernés. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'en milieu de matinée à midi.En outre, un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison de pluies abondantes attendues en Île-de-France, dans le Var, dans l'Aude, en Aveyron, en Côte-d'Or, en Haute-Marne, en Haute-Vienne, dans le Loir-et-Cher ainsi que dans la Meuse. Des vents forts sont prévus, pouvant égaler 62 km/h. Le cumul des pluies affichera par endroits 1,36 mm. Cette alerte jaune sera à prendre en considération jusque ce soir à minuit.De surcroît, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour le Sud-Ouest, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Normandie, l'Aisne, les Ardennes, la Charente, le Cher, la Creuse, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Marne, la Nièvre, l'Oise, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Vienne, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Finistère en raison de crues. Des précipitations (18,54 mm) sont prévues localement. Les habitants à proximité de la Loire, l'Hérault, le Var, l'Adour, l'Orillon, la Meuse, la Seine, la Vilaine et le Goyen sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation. Cette vigilance est valide jusqu'en fin de soirée à minuit.Météo-France a mis en place un niveau de vigilance jaune dans l'Ouest et sur les côtes aquitaines, en raison de vagues-submersion avec des bourrasques affichant 49 km/h en début d'après-midi. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'au cours de la soirée à minuit.Afin de rester en sécurité, respectez les consignes données en cas d'alerte et soyez vigilant quant à l'évolution de la situation.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.