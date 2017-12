DIRECT. Vents violents : cinq départements en alerte orange, une femme blessée par un arbre en Gironde

Ce qu'il faut savoir

Avis de tempête sur l'ouest de la France. Météo France place cinq départements en alerte orange aux vents violents, mercredi 27 décembre. L'Ariège et la Haute-Garonne sont venues s'ajouter, mercredi matin, aux Landes, aux Pyrénées-Atlantiques et aux Hautes-Pyrénées, en alerte depuis mardi en fin de journée. En Gironde, une jeune femme a été légèrement blessée par la chute d'un arbre. Et plus de 2 000 foyers sont toujours privés d'électricité à 10h45.

Une personne légèrement blessée. A Lormont, en banlieue de Bordeaux (Gironde), une jeune femme de 19 ans a été légèrement blessée par la chute d'un arbre sur son véhicule, vers 4h50. Elle a été hospitalisée.

Des coupures d'électricité. A 10h45, environ 2 000 foyers restaient privés de courant dans les Pyrénées-Atlantiques selon Enedis, le gestionnaire du réseau. La situation est "quasiment rétablie" dans les autres départements qui étaient touchés ce matin. Plus tôt, 4 500 foyers avaient subi des coupures en Bretagne, 400 en Mayenne et 600 dans les Landes.

Des rafales à plus de 120 km/h. Selon Météo France, des rafales à plus de 120 km/h ont été mesurées dans la nuit en Gironde, dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Avec des pointes à plus de 140 km/h à Iraty ou au Pic du Midi.

D'autres départements touchés. Outre les cinq départements en alerte, l'Aude et les Pyrénées-Orientales seront touchées par une forte tramontane, avec des pointes à 120 km/h, prévient Météo France. De fortes vagues vont affecter le littoral de l'Aquitaine, des Bouches-du-Rhône et de l'ouest de la Corse. Tous ces départements sont placés en vigilance jaune.