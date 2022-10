Vague de chaleur : 30 degrés attendus dès ce weekend sur le Sud-Ouest, le déficit de pluviométrie atteint 60%, selon une prévisionniste

Après un été 2022 marqué par de nombreuses canicules, l’automne subit à son tour une vague de chaleur qui arrive dès ce weekend. Selon Météo France, la hausse des températures va se généraliser la semaine prochaine avec au moins 20° dans le Nord, et plus de 25° dans moitié sud du pays.

"Cette chaleur va se mettre en place dès demain avec des 30° sur le Sud-Ouest, et elle va remonter avec plus de 25° entre le Sud-Ouest et le sud du Val-de-Loire", détaille sur franceinfo samedi 15 octobre Claire Chanal, prévisionniste Météo France. Ce phénomène est provoqué "par une dépression d'altitude qui est sur le proche Atlantique et qui va générer un flux de Sud-Ouest sur le pays, qui va faire remonter toute cette chaleur d'Espagne. C'est pour cela qu'on attend les températures les plus élevées aux pieds des Pyrénées et du côté des Landes", précise l'experte.

L'année la plus chaude jamais connue

Conséquence, l'année 2022 continue de battre des records. "Depuis le 1er janvier, on est sur l'année qui reste la plus chaude jamais enregistrée depuis qu'on a des mesures donc depuis 1947", admet Claire Chanal constatant que la sécheresse persiste même cet automne. "En cette mi-octobre, on est sur des sols qui sont très secs et un déficit de pluviométrie qui atteint, à l'échelle du pays, en moyenne 60%", confirme-t-elle. Cet épisode "remarquable" doit durer "au moins cinq jours", selon la prévisionniste, avant le retour d'un temps perturbé "à partir de jeudi prochain".