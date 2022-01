Eruption volcanique dans les îles Tonga : alerte au tsunami sur la côte ouest des Etats-Unis, Hawaï touchée par des inondations mineures

Des alertes au tsunami ont été émises pour la côte ouest des Etats-Unis, samedi 15 janvier, après l'éruption vendredi d'un volcan dans l'archipel des îles Tonga, en plein océan Pacifique, selon les services météorologiques américains. "Quittez les plages, les ports et les marinas" dans les zones concernées, recommande le National Weather Service, qui précise avec "soulagement" que les îles américaines d'Hawaï n'ont pas rapporté de dégâts et n'ont subi que des submersions mineures.

A massive volcanic eruption has occurred on Tonga Island of Tonga. This event is extremely dangerous for those on and near the area closest to the eruption. A tsunami has been generated that we are closely monitoring as it crosses the Pacific.https://t.co/yVNo4MDqM7