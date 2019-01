VIDEOS. Turquie : une tornade balaie le tarmac de l'aéroport d'Antalya

Douze personnes ont été blessées et deux avions endommagés après le passage, samedi, d'une tornade sur l'aéroport de la ville touristique d'Antalya, dans le sud de la Turquie, indiquent, dimanche 27 janvier, les autorités turques. Deux navettes de bus ont été renversées par la tornade, a précisé le gouverneur d'Antalya Mounir Karaloglu. Sur le tarmac, deux avions et un hélicoptère de la police ont été endommagés, a-t-il ajouté.

A tornado hit Antalya's airport on Saturday, damaging several aircraft and properties.️ pic.twitter.com/hCt5sAvY1j