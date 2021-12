Tornades aux États-Unis : une dévastation historique dans six États

C’est sans doute ici, dans l’État du Kentucky, que les tornades ont frappé le plus fort, vendredi 10 décembre. Des lotissements entiers ont disparu et des trains ont déraillé sous la force des vents. Là où tout n’a pas été emporté, des habitants errent au milieu des débris de leurs maisons, cherchant ce qu’il y a à sauver.



Plusieurs tornades ont balayé six États du centre-est des États-Unis

Ce dimanche 12 décembre dans la matinée, la ville de Mayfield (Kentucky) de 10 000 habitants, compte des centaines de sans-abris et autant de vies brutalement bouleversées. "Je n’aurais jamais imaginé ça. J’ai vécu avec mon père et ma mère ici. Il y a tellement de bons et de mauvais souvenirs. Mais le plus dur c’est quand j’ai dû partir la nuit dernière", témoigne une habitante émue. Hier, sur 320 km, plusieurs tornades ont balayé six États du centre-est des États-Unis.