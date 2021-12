Tornades aux États-Unis : la ville de Mayfield rayée de la carte

Les dégâts sont nombreux et importants suite au passage de plusieurs tornades, vendredi 10 décembre, dans plusieurs États américains. "L'ampleur de la destruction ici est absolument sidérante, on a souvent l'habitude d'utiliser des superlatifs dans ce type de catastrophe, mais là vraiment, on peut dire que cette petite ville de Mayfield, dans le Kentucky, a été littéralement rayée de la carte", commente Loïc de La Mornais, envoyé spécial à Mayfield (Kentucky).

De nombreux morts

Presque aucun bâtiment administratif ni aucune maison n'ont été épargnés. "Les habitants racontent tous que lorsque la tornade est arrivée, d'abord il y a eu le vent qui s'est levé, ensuite les oreilles qui bourdonnaient, les lumières qui vacillaient comme dans un film catastrophe", rapporte le journaliste. "Puis un grand calme, le grand calme soudain avant la tempête, avant que la tornade vienne frapper avec une extrême violence", ajoute Loïc de La Mornais. Des dizaines de morts sont à déplorer dans une usine de chandelles de bougies.