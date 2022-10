Témoignages "D'un seul coup, des choses me tombaient sur la tête" : les habitants de Conty sont sous le choc après le passage de la tornade

Le ballet des camions bennes a commencé lundi 24 octobre au matin pour déblayer les gravats dans les rues de Conty alors que les camions grues s’efforcent de tendre des bâches de plastique pour mettre hors d’eau les dizaines de toitures éventrées. Une tornade sans précèdent s'est abattue dans la soirée du dimanche 23 octobre sur le village de Conty, 1 800 habitants dans la Somme. Quatre-vingt maisons ont été abimées, certaines éventrées ont perdu leur toiture et des dizaines de voitures sont détruites.

>> Intempéries dans les Hauts-de-France : pourquoi il faut bannir les adjectifs "petit" ou "mini" quand on parle de tornade

Un épisode que n'oublieront pas les habitants de Conty. De la grêle, des éclairs et surtout un vent d'une violence inouïe qui a tout balayé, mais qui n'a heureusement pas fait de victimes. Nathalie a dû quitter précipitamment sa maison en plein centre du village dimanche soir à 18 heures. Elle ne peut pas y retourner, le toit de La Poste attenante, un bâtiment centenaire, est tout prêt de s’effondrer sur sa cuisine. Elle est encore sous le coup de l’effroi qu’elle a ressenti dimanche en fin d'après-midi alors qu’elle regardait la télé. "Comme une bombe, l'impression d'entendre une bombe, raconte Nathalie. D'un seul coup, il y avait des choses qui me tombaient sur la tête."

"J'ai pris mon chien. Je me suis accroupie. J'ai eu peur et j'ai hurlé. Puis, j'ai ouvert la porte pour pouvoir sortir parce que je ne pouvais plus rester dans ma maison. Je n'ai pas compris. J'étais pieds nus, je suis partie comme ça chez ma fille." Nathalie, habitante de Conty à franceinfo

À quelques dizaines de mètres de là, la maison de Christopher n’a plus du tout de toit. Il s’est envolé pour atterrir dans sa cour sur ses voitures. Il a eu juste eu le temps de mettre sa famille à l’abri. "Toutes les vitres ont commencé à exploser et la toiture il n'y a plus rien, explique Christopher. J'ai mes voitures qui sont mortes. Franchement je n'ai pas eu le temps de réaliser, ça passe trop vite. Le temps que l'on percute, d'aller chercher les enfants, on n'a pas le temps de s'en rendre compte."

Même spectacle à l’école primaire du village, le toit s’est intégralement envolé ce qui fait dire au maire adjoint José Fail que dans son malheur Conty a eu beaucoup de chance. "Il n'y a quasiment pas de victimes. À l'école, heureusement il n'y avait pas cours, c'était un dimanche après-midi. Il n'y avait pas d'ouvriers non plus à la scierie de Conty qui comporte 25 ouvriers, les toits auraient pu s'écrouler sur eux. Mais c'était dimanche, on a eu cette chance-là." Pour l’heure une trentaine de logements sont encore inhabitables mais quasiment toutes les familles sont déjà relogées chez des voisins ou dans de la famille. En début d'après-midi, il ne restait qu'une seule maman et ses quatre enfants à reloger.