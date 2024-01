Tempête Isha : le trafic des trains perturbé en Île-de-France, en Normandie et en Bretagne

La tempête Isha apporte des vents violents sur la partie nord du pays. Des rafales jusqu'à 90 km/h ont été enregistrées lundi 22 janvier dans la matinée à Paris. 54 départements sont en vigilance jaune pour les vents violents.

Conséquences de ces vents violents, des chutes d'arbres sur les voies perturbent fortement le trafic de certains trains en Île-de-France. Le trafic est interrompu sur la ligne P du Transilien entre Coulommiers et Tournan-en-Brie jusqu'à midi, rapporte France Bleu Paris. Ces perturbations concernent aussi les RER C, D et E.

Appel à la vigilance sur la route

En Normandie, le trafic des TER a été perturbé entre Caen et Cherbourg ou Lisieux dans le Calvados, suite à la chute de branches sur une caténaire, selon France Bleu. La SNCF assure que "les équipes sont intervenues" et que le trafic peut reprendre en début de matinée. Sur X (ex-Twitter), la préfecture du Calvados appelle à la vigilance, notamment sur la route.

Des difficultés sont aussi rencontrées en Bretagne, là aussi après des chutes d'arbres et de branches sur les voies. Le trafic est notamment très perturbé sur la ligne Rennes-Brest, avec des trains supprimés et certains retardés jusqu'à 1h30, indique France Bleu Breizh Izel. Une caténaire a été arrachée dimanche soir au passage d'un TER entre Plouaret (Côtes-d'Armor) et Morlaix dans le Finistère, précise la SNCF, joint par franceinfo. Les 130 passagers de ce train ont été bloqués plusieurs heures avant d'être évacués dans la nuit, ajoute France Bleu. Le trafic est aussi interrompu dans les Côtes d'Armor entre Pontrieux et Paimpol, précise la SNCF. Un retour à la normale n'est pas attendu avant midi.