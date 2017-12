VIDEO. La neige a surpris les automobilistes du Nord à la Provence

Une autoroute de Provence recouverte par la neige. Résultat : la circulation est rendue très délicate. Au sud des Alpes, près de Gap, il est tombé entre 20 et 40 cm de neige. La plupart des conducteurs ne s'y attendaient pas. Plus difficile encore en Savoie, les accidents sont nombreux entre Albertville et Moutiers, il faut même parfois pousser la voiture pour se sortir du piège.

"La galère"

"C'est vraiment la galère. J’arrive de Bretagne. Je n'arrive pas à mettre les chaînes", témoigne un homme. A l'Est, au pied des Vosges, c'est le verglas qui provoque les dérapages. Dans une station, la neige est tombée en continu, forçant ses skieurs à écourter leur sortie. Dans le Nord aussi, la neige s'est invitée sur les routes : 5 cm près de Valenciennes, où de nouvelles chutes plus importantes sont attendues lundi.