Tempête Eleanor : une femme âgée meurt dans sa maison inondée en Isère. Suivez notre direct

: Une personne âgée a été retrouvée morte dans sa maison inondée après des pluies torrentielles en Isère.

: Certains sont confinés, d'autres privés de courant. C'est le cas de ces familles rencontrées hier soir dans le Territoire de Belfort, qui racontent leur galère dans ce reportage éclairé à la bougie.











: Ils avaient prévu de dévaler les pistes, les voilà bloqués dans leur appartement. Une famille de vacanciers décrit la mesure de confinement en cours à Val-Thorens (Savoie), "sur fond de grosses explosions pour déclencher des avalanches".









"La situation actuelle est assez classique. On est dans un flux océanique qui nous apporte des vents qui viennent de l'ouest et du sud-ouest, des Açores. Les perturbations viennent donc chargées de pluie mais aussi de douceur."



Interrogé par franceinfo, le prévisionniste à Météo France, est revenu sur les températures, douces pour la saison, que rencontrent la France.



: En revanche, l'alerte aux vagues-submersion a été levée dans huit départements de la côte Ouest : la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Vendée et la Gironde, cette dernière étant toujours en vigilance aux inondations.



: Il s'agit de cinq départementsde la région Grand-Est – les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes – ainsi que la Saône-et-Loire et l'Orne.



: Météo France place sept nouveaux départements en vigilance orange aux inondations.

: "Depuis le début de l'épisode, en cumulé 38 600 clients ont été concernés par des interruptions de fourniture d'électricité, avec un pic, cette nuit à minuit, à 16 500 clients", détaille un communiqué de EDF.

: Un peu plus de 29 000 foyers sont encore privés d'électricité en France, dont plus 11 000 en Corse, après le passage de la tempête Eleanor, selon EDF et Enedis.



: Au total, 18 000 foyers restent privés d'électricité en France, annonce la société Enedis. Dans le détail, 8 000 foyers sont sans courant en Alsace Franche-Comté, 3000 en Normandie, 2 000 en Bourgogne, 2 000 en Lorraine, 2 000 en Champagne-Ardenne et 1 000 en Picardie.



: La préfecture de la Haute-Corse indique que deux incendies continuent d'occuper les secours, à Saint'Andrea di Cotone et à Chiatra-Canale di Verde. Trois blessés légers ont été pris en charge sur la zone de Chiatra : un brûlé aux membres inférieurs et supérieurs, une personne intoxiquée par les flammes et une autre blessée à l'épaule, précise France 3 Corse Viastella.

: La tempête Eleanor a fait tomber de nombreux arbres, comme ici dans la Manche, en Normandie.





: Le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des pluies parfois modérées. Les cumuls de pluie seront importants sur l'ouest du Massif central et sur l'est du pays, en particulier sur le relief. Le matin, les températures iront de 5 à 13°C de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 11 à 15°C sur la plupart des régions, et jusqu'à 16 à 18°C dans le Sud.





: Sans surprise, il fera gris et il pleuvra toute la journée sur presque toute la France. Du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée, les nuages laisseront percer des éclaircies et les pluies seront faibles et éparses.













: En France et au Royaume-Uni, la tempête Eleanor a causé de nombreux dégâts et surpris plusieurs passants :



• A New Brighton (Royaume-Uni)







(Paul ELLIS / AFP)





• A Wimereux (Pas-de-Calais)







(FRANCOIS LO PRESTI / AFP)





• A Nice (Alpes-Maritimes)









(VALERY HACHE / AFP)



: Environ 11 000 foyers sont encore privés d'électricité en Corse, selon un dernier point d'EDF, responsable de la distribution sur l'île. "Les incendies ralentissent le travail des quelque 150 personnes mobilisées", a précisé EDF. Au total, 35 000 foyers sont privés d'électricité dans toute la France. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a recensé, depuis le début de la tempête, 6 450 interventions des sapeurs-pompiers.



: Avis aux vacanciers : les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute Tarentaise, de la Haute Maurienne, de Thabord, de Pelvoux et de Champsor ont été placés en alerte 5 en raisons des risques d'avalanche, le niveau maximal sur l'échelle de risque, a indiqué Météo France.



: Trois personnes ont été blessées dans les incendies qui se sont déclarés en Corse et qui n'ont pu être tous totalement maîtrisés en raison des vents violents, a indiqué la préfecture de Haute-Corse. Météo France a levé l'alerte orange pour la Corse dans la nuit.



: Les départements toujours concernés par l'alerte orange sont les Hautes-Alpes, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Gironde, l'llle-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Manche, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme et la Vendée.





: Fin d'alerte orange pour les Alpes-Maritimes et le Var, 21 départements restent en vigilance pour des risques de pluies-inondations, avalanches et vagues-submersion.