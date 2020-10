VIDEO. Tempête Alex : "Refuser de partir de sa maison... On ne comprend pas." Regardez le reportage d'"Envoyé spécial" sur les Borello, disparus à Roquebillière

Les habitants de Roquebillière, dans les Alpes-Maritimes, ont du mal à reconnaître leur village, défiguré par un amoncellement de roches, d'arbres et de débris. Personne n'imaginait la violence de cette tempête Alex qui a touché la région le vendredi 2 octobre. Du jamais vu dans la vallée. La petite rivière Vésubie s'est transformée en furie, emportant tout sur son passage.

La digue n'a pas tenu

Comme la maison de Josette et Léopold Borello, respectivement 83 et 88 ans, située en amont du village. Le couple n'a pas voulu quitter son pavillon. Ont-ils cru que la digue résisterait et que la maison tiendrait, comme lors des dernières inondations ? Ils se sont réfugiés au premier étage. Avec deux lampes torches, ils ont fait signe aux pompiers sur la berge. Mais il était trop tard. Le courant était trop fort, leur pavillon a cédé et a été emporté par les flots, plongeant une famille dans le deuil et l'effroi…

A Roquebillière, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les quelque 20 personnes disparues dans la vallée.

Un reportage de Romain Boutilly, Alexandre Paré, Baptiste Laigle, Elie Marot, Raynald Lellouche diffusé dans "Envoyé spécial" le 8 octobre 2020.

