Vallée de la Roya : le train des Merveilles entre Nice et Tende revient après sept mois d'absence

Le train qui relie Nice et Tende, dans les Alpes-Maritimes, est de retour après de longs mois d'absence, lundi 3 mai. Le passage de la tempête Alex, il y a sept mois, avait endommagé la voie ferrée. Les habitants de la vallée de la Roya sont soulagés.

À son arrivée en gare de Tende, dans les Alpes-Maritimes, lundi 3 mai, le train des Merveilles est célébré comme un héros par les habitants. Il fait son grand retour, sept mois après le passage de la tempête Alex dans la vallée de la Roya, qui a sérieusement endommagé les infrastructures routières, mais aussi la voie ferrée, et notamment un pont sur lequel le train passait. La route de Tende n'est ouverte que trois fois par jour, en convoi, et ce jusqu'en octobre prochain.



Indispensable pour relancer l'économie

Les six allers-retours quotidiens de trains français et italiens vont enfin désenclaver la vallée. Le retour du train, c'est aussi l'espoir de revoir apparaître des touristes. Avant la tempête, 50% de la clientèle d'un hôtel de Saint-Dalmas-de-Tende venait en train. "Ce train est indispensable pour l'avenir et pour la reconstruction de la vallée", lance le directeur. Pour relancer l'économie, le train sera gratuit tout l'été.