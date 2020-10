Tempête Alex : huit personnes, dont deux pompiers, recherchées dans les Alpes-Maritimes

Plusieurs évacuations ont eu lieu à Saint-Martin Vésubie où des maisons étaient menacées par la montée des eaux. Plusieurs villages, notamment Clans et Venanson, sont inaccessibles à cause d'éboulements, couplés à des coupures d'électricité ou de réseau téléphonique.

Les Alpes-Maritimes, en vigilance rouge "pluie-inondation" et "crues" ont été durement touchées par la tempête Alex, vendredi 2 octobre. Au moins huit personnes sont recherchées dans le département, dans la nuit de vendredi à samedi. Franceinfo revient sur la situation dans ce département, qui a enregistré des records de précipitations.

Au moins huit personnes recherchées

Deux habitants de Roquebillière dans la vallée de la Vésubie, à 50 km au nord de Nice, ont été emportés par les eaux après s'être réfugiés sur le toit de leur maison. Ils "s'étaient réfugiées sur le toit de leur maison entourée par les eaux et la maison s'est écroulée avec les deux personnes dessus", selon Philippe Loos, le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans le même secteur, un gendarme a été emporté par les eaux alors qu'il se trouvait dans les locaux de la caserne, au bord de la rivière.

Deux sapeurs pompiers en intervention sont tombés à l'eau après l'effonfrement d'une route à La Bollène-Vésubie. Leur véhicule a été emporté, a annoncé sur franceinfo Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. "C'est probablement la pire des choses qui puisse nous arriver", a-t-il déclaré.

Les autorités sont également sans nouvelles de trois autres personnes. Elles ont été signalées au bord de l'eau par des témoins, qui les ont perdus de vue. La préfecture a reçu "trois autres signalements (...), là où des témoins ont signalé des personnes au bord de l'eau et qui n'y étaient plus quelque temps après, donc pas de signalement précis mais nous avons quand même déclenché les secours", a expliqué Philippe Loos.

Quelque 91 personnes ont été "mises en sécurité" dans la soirée de vendredi par les pompiers. "L’ensemble des services de secours et de sécurité sont mobilisés pour protéger nos concitoyens. Aux habitants, respectez les consignes sur place", a écrit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter dans la nuit vendredi à samedi. A la suite d'une réunion de crise, il a annoncé "l’envoi de 4 hélicoptères supplémentaires de la sécurité civile et de 2 sections de sapeurs pompiers supplémentaires avec des moyens de pompage".

Un pont effondré

Un pont a été emporté par les flots, vendredi, en fin d'après-midi, au dessus de la commune de Saint-Martin-Vésubie. Une députée des Alpes-Maritimes a partagé une vidéo amateur.

Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex #Meteo06 pic.twitter.com/SwtzFBXQE6 — Marine Brenier (@marinebrenier) October 2, 2020

"Les dégâts sont considérables à Saint-Martin-Vésubie, qui est l'épicentre du phénomène", a déclaré le député (LR) Eric Ciotti, affirmant qu'il était "tombé 235 mm d'eau en quelques heures". "La station-service du village (de Saint-Martin-Vésubie) a été emportée, des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés", a ajouté le premier adjoint au maire du Village. D'après lui, "sur les rivières Vésubie et Tinée, avec des débits respectifs de 450 et 900 m3, nous sommes à un niveau de crue centennale".

Quelque 13 500 foyers privés d'électricité

Environ 600 personnes sont mobilisées sur place dont 415 gendarmes. Quelque 200 interventions ont été réalisées. Enedis a indiqué que 13 500 foyers des Alpes-Maritimes étaient privés d'électricité vendredi soir.

Transports perturbés

Les vols à destination de Nice ont été suspendus, selon la préfecture.

En raison des conditions météorologiques très difficiles, nous conseillons aux passagers de ne pas venir sur l'aéroport et de se rapprocher de leurs compagnies aériennes. https://t.co/sx6siVSsL8 — Aéroport de Nice (@AeroportNice) October 2, 2020

Toutes les gares du département sont fermées et aucun train ne circulera avant la mi-journée de samedi.