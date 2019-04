Népal : une tempête fait au moins 27 morts et 600 blessés

Un violent orage a arraché les toits de maisons, déraciné des arbres et renversé des véhicules.

Au moins 27 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées lors d'une tempête qui a frappé le sud du Népal, dimanche 31 mars. Un puissant orage a balayé le district rural de Bara, au sud de la capitale Katmandou, et ses alentours, endommageant des maisons, déracinant des arbres et renversant poteaux électriques et voitures. Les vents soufflaient si fort qu'ils ont renversé un bus qui transportait des passagers, selon des témoins.

"Les vents ont tout emporté, ma maison et ma famille", témoigne Ram Babu Patel, qui a perdu sa femme dans la tempête, auprès de l'AFP. "J'étais à la maison en train de m'apprêter à dîner lorsque la tempête a frappé. C'était incroyable. Il ne nous reste plus rien."

Les secours peinaient à atteindre nombre de zones sinistrées, les axes étant parfois encombrés de débris, sur un terrain déjà accidenté. "Les forces de sécurité dont l'armée travaillent intensément depuis la nuit de dimanche pour secourir et apporter de l'aide", a déclaré Rajesh Poudel, responsable administratif du district de Bara. Prakash Tharu, un bénévole, a décrit des scènes de dévastation dans les villages: "la tempête a tout détruit sur son chemin. Les maisons n'ont plus de toit et les arbres sont tous par terre". "Il y a un besoin urgent de nourriture et d'aide", a-t-il ajouté.