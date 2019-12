Intempéries en Corse-du-Sud : "J'ai vu le torrent qui rentrait dans la maison par les fenêtres et la porte"

Le passage de la tempête Fabien dans la nuit du samedi 21 décembre au dimanche 22 a laissé des traces en Corse. Particuliers et professionnels évaluent les dégâts.

"J'ai vu le torrent qui rentrait dans la maison par les fenêtres et la porte", a témoigné dimanche à RCFM Marc Muraciolli, un habitant du village d'Ocana, une commune de 500 habitants à l'est d'Ajaccio (Corse-du-Sud), après les intempéries qui ont touché le département dans la nuit du samedi 21 décembre au dimanche 22.

Dans la maison de sa sœur, Marc Muraciolli confie avoir vu"20 centimètres d'eau sur toute la maison". "On a ouvert la porte extérieure pour évacuer l'eau de l'autre côté. Mais c'était tellement impressionnant qu'on ne pouvait rien faire", détaille-t-il. Avec des voisins, il a utilisé des planches pour empêcher l'eau de pénétrer. Mais "les planches s'en allaient. On ne pouvait rien faire contre la pression de l'eau", se remémore Marc.

"On n'a jamais vu ça"

Dans le même village, Toussaint Muselli dirige une PME de fabrication de glaçons. Cet entrepreneur explique qu'une grande partie de son matériel a été endommagée par la "montée subite des eaux par l'arrière du hangar et qui a déplacé des machines et les a entremêlées." Une partie du hangar "est toujours sauve", témoigne Toussaint Muselli, mais "une grosse partie de l'atelier de production est détruite." L'entrepreneur avait rentré récemment des machines pour 1,2 millions d'euros. "Avec tout le matériel existant, on est à 2,4 ou 2,5 millions de dégâts", estime Toussaint Muselli. "Ni mon père ni moi, on n'a jamais vu ça au village", assure-t-il.

Marc Muraciolli et Toussaint Muselli saluent "la solidarité" des habitants du village, qui sont venus les aider à nettoyer, ainsi que les maires des villages. Les deux hommes espèrent maintenant que "les assurances jouent leur rôle."