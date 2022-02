DIRECT. Météo : la tempête Eunice déferle sur le nord de la France avec des rafales à plus de 170km/h

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: En raison de la tempête Eunice, 15 000 foyers sont privés d’électricité dans l’ensemble du département de la Somme, rapporte cet après-midi la préfecture dans un communiqué. Depuis 14h30, les interventions des services de secours se multiplient pour faire face à des chutes d’arbres ou de poteaux électriques sur les routes, des envols de toitures, des chutes de cheminée.

: Faisons un point maintenant sur les perturbations dues à la tempête Eunice en France :



• Dans le Nord, les ports du littoral ont été mis à l'arrêt par mesure de précaution, rapporte la préfecture. L'ensemble des bus et des métros dans la métropole de Lille sont aussi interrompus depuis 15h30. Les pompiers sont intervenus 70 fois dans le département, nécessitant notamment la fermeture de la départementale 527.



• Au Havre, en Seine-Maritime, un camion est couché sur le pont de Normandie, reliant Le Havre à Honfleur : la circulation est interrompue, de même que le viaduc du grand canal au Havre.



• Dans la Somme, les pompiers sont intervenus 13 fois pour des chutes d'objet qui n'ont pas fait de blessés.

: Comme vous le dites dans les commentaires, ça souffle ! Et avant de toucher le nord de la France, la tempête Eunice s'est abattue sur le sud de l'Angleterre. Des rafales de près de 200 km/h sur les côtes, Londres désertée, des coupures d'électricité massives... Voici quelques images prises outre-Manche :











(Glyn KIRK / Tolga Akmen / AFP)

: 161km/h au Cap Gris Nez!!! Ca décoiffe...

: Bonjour, littoral boulonnais, grosse tempête en cours. Cette fois c'est sérieux.

: La tempête Eunice a commencé à balayer les côtes. Ce sont dans "les endroits les plus extrêmes du Cotentin" que "les vents sont les plus violents, les vagues sont les plus importantes", a alerté Frédéric Perissat, préfet de la Manche. "On a un risque de submersion par les vagues du côté de Cherbourg. Donc, il faut être très vigilant", a-t-il prévenu sur franceinfo.

: Il est 14 heures, voici un point sur l'actualité :



• Les rafales de vent, en lien avec la tempête Eunice, sont en train de se renforcer pour atteindre un pic dans le courant de l'après-midi avec des vents allant de 120 à 140 km/h dans le nord de la France, alerte Météo France. Cinq départements sont toujours en vigilance orange.



• Une guerre serait "catastrophique", vient d'avertir le chef de l'ONU. Plus tôt dans la journée, des bombardements ont eu lieu à Stanytsia Louganska, une ville de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Suivez notre direct.



• La Première dame Brigitte Macron a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris deux femmes ayant propagé des rumeurs transphobes à son encontre, a appris France Télévisions de source judiciaire.



• Après de nouvelles excuses prononcées par Nordahl Lelandais ce matin, la cour d'assises de l'Isère s'est retirée pour décider du sort de l'accusé, jugé notamment pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo en 2017. Hier, le parquet général avait requis la perpétuité.

: Conséquence : les trains régionaux ont cessé de circuler à la mi-journée dans plusieurs départements des Hauts-de-France et de Normandie. Le trafic des ferrys avec le Royaume-Uni est également interrompu. "Aucun dégât majeur" n'a toutefois été enregistré, a précisé le service régional de la SNCF.

: Les rafales de vent, en lien avec la tempête Eunice, sont en train de se renforcer pour atteindre un pic dans le courant de l'après-midi avec des vents allant de 120 à 140 km/h dans le nord de la France, rapporte Météo France. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange pour vent violent et vagues-submersions. Les rafales les plus violentes sont attendues sur le Pas-de-Calais et le Nord, en particulier entre 14 heures et 17 heures.

: Il est midi, on s'arrête un instant sur les principaux titres du jour :



• La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a qualifié d'"excellente nouvelle" la baisse du taux de chômage à 7,4% au dernier trimestre de l'an dernier, "au plus bas depuis près de 15 ans". Elle a salué un niveau chez les jeunes au plus bas "depuis près de 40 ans".



• Après de nouvelles excuses prononcées par Nordahl Lelandais ce matin, la cour d'assises de l'Isère s'est retirée pour décider du sort de l'accusé, jugé notamment pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo en 2017. Hier, le parquet général avait requis la perpétuité.





• Le trafic ferroviaire sera partiellement à l'arrêt, cet après-midi, de la Seine-Maritime jusqu'au Nord. Cinq départements du littoral de la Manche sont placés en vigilance orange en raison de vents violents et de risques de submersions causés par la tempête Eunice.





• Et de cinq médailles d'or pour la France ! La biathlète Justine Braisaz-Bouchet a été sacrée championne olympique de mass start. Déception en revanche pour Quentin Fillon Maillet, qui a terminé quatrième de l'épreuve masculine, alors qu'il visait un Grand Chelem historique aux Jeux d'hiver.



: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi :



• Et de cinq médailles d'or pour la France ! La biathlète Justine Braisaz-Bouchet a été sacrée championne olympique de mass start, avant l'épreuve masculine où Quentin Fillon Maillet vise un grand chelem historique aux Jeux d'hiver. Rendez-vous dans une heure dans notre direct.





• Après trois semaines d'audience, l'heure du verdict. La cour d'assises de l'Isère se retirera, ce matin, pour délibérer, à l'issue du procès de Nordahl Lelandais, jugé notamment pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys de Araujo en 2017. Le parquet général a requis la perpétuité.



• Face à une production nucléaire en berne et aux mesures gouvernementales contre la flambée des prix de l'énergie, EDF va être renfloué par l'Etat. Bercy annonce une participation publique de 2,1 milliards d'euros à cette recapitalisation d'un montant total de 2,5 milliards.





• De la Seine-Maritime au Nord, cinq départements du littoral de la Manche sont placés en vigilance orange en raison de vents violents et de risques de submersions sur les côtes. Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en Normandie et dans les Hauts-de-France.

: Et dans le reste de l'Hexagone ? Voici nos cartes du jour, que vous pouvez compléter par les prévisions plus détaillées disponibles sur notre page météo.



Le matin :







L'après-midi :





: En Normandie, le trafic sera perturbé ce matin et le réseau ferré fermé à la circulation dès midi. Les trains "au départ et à destination de Paris-Saint-Lazare auront pour terminus Caen, Rouen et Deauville-Trouville", prévient la SNCF.

: Cette tempête, qui va se faire ressentir sur toute la moitié nord du pays, entraîne des perturbations dans les transports. Dès midi, les TER seront à l'arrêt dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, sauf sur les lignes ralliant Paris à Amiens, Saint-Quentin, Laon et Beauvais, selon la SNCF. Les TGV Paris-Valenciennes et Paris-Dunkerque seront aussi suspendus.

: Après avoir touché le Cotentin, la Seine-Maritime et la Somme en fin de matinée, la tempête Eunice s'abattra sur le Pas-de-Calais et le Nord "en cours d'après-midi", avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h sur les côtes, selon Météo France. Le risque de submersion sera le plus fort "au moment des pleines mers", prévues vers 11h30 à Ouistreham et vers 13 heures à Boulogne et Dieppe.

: Météo France vient de publier un nouveau bulletin. La Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme restent placés en vigilance orange "vents violents", entre 9 heures et 19 heures. Les trois derniers départements cités sont également en alerte "vagues-submersion", entre 9 heures et 15 heures.

: "Mon message est très simple : n'allez pas au bord de la mer demain et limitez dans la mesure du possible vos déplacements."



Le préfet du Nord met en garde contre des coupures d'électricité, des "toitures endommagées" et des chutes de branches d'arbres lors du passage de la tempête Eunice. Une cellule régionale de crise sera mise en place ce matin.