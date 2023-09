Taïwan : des milliers d'habitants évacués en raison du puissant typhon Haikui

Des rafales atteignant jusqu'à 190 km/h et des pluies torrentielles s'abattent sur l'île.

Avec ses vents de 140 km/h et des rafales atteignant parfois les 190 km/h, des pluies torrentielles, des inondations et des vagues gigantesques sur les côtes, le puissant typhon Haikui s'est abattu dimanche 3 septembre sur Taïwan. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'environ 4 000 habitants dans les zones les plus exposées.

Haikui, le premier typhon à passer directement l'île depuis quatre ans, a touché terre vers 15h40 (9h40, heure française) à Taitung, une région montagneuse et relativement peu peuplée de l'est de l'île. "C'est un peu plus tôt que prévu car il avance plus vite", a déclaré à l'AFP Yeh Chih-chun, prévisionniste au Bureau météorologique central de Taïwan.

Au moins deux blessés

Dans la région, les habitants sont terrés à l'intérieur dans l'obscurité et loin des fenêtres. D'énormes rafales de vent font s'envoler des arbres déracinés et des réservoirs d'eau arrachés à leurs socles, selon un journaliste de l'AFP sur place. Les autorités ont recensé dimanche deux blessés légers dans le comté de Hualien, où un arbre est tombé sur une voiture.

A travers l'île, plus de 21 000 foyers ont été privés d'électricité. La plupart d'entre eux ont retrouvé le courant en milieu d'après-midi, mais environ 9 000 en étaient encore privés au moment où Haikui a touché terre. Selon le Bureau météorologique, Haikui va traverser le sud de l'île d'Est en Ouest dimanche soir avant de s'éloigner au-dessus du détroit de Taïwan d'ici lundi soir, en direction de la Chine continentale.