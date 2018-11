Etats-Unis : un puissant séisme de magnitude 7 secoue le sud de l'Alaska

Un alerte au tsunami a été lancée, avant d'être rapidement levée. Aucune victime n'a été signalée peu après la secousse, mais certains dégâts sont spectaculaires. Le tremblement de terre a particulièrement touché Anchorage, la plus grande ville de l'Etat.

Sa magnitude est évaluée à 7 sur l'échelle de Richter. Un puissant tremblement de terre a secoué, vendredi 30 novembre, le sud de l'Alaska. Il a fait trembler les bâtiments d'Anchorage, la plus ville la plus peuplée (380 000 habitants dans l'agglomération) du 49e Etat des Etats-Unis. Les autorités américaines ont lancé une alerte au tsunami, avant de la lever environ une heure plus tard. Aucune victime n'a été signalée peu après la secousse.

Selon les premières données publiées par l'agence géologique américaine USGS, le séisme est survenu à 8h29 locales (18h29 heure de Paris) à seulement 13 km d'Anchorage et à 41 km de profondeur. Il a été suivi de répliques pendant plusieurs minutes. "Le séisme était assez fort pour faire tomber des objets des étagères et faire trembler les habitations à travers la région", souligne l'Anchorage Daily News (en anglais), principal journal en Alaska, où des morceaux de plafond sont tombés au sol, sans gravité.

Des bâtiments fissurés et des routes effondrées

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, ou par des chaînes de télévision, montraient des tronçons de route effondrés ou des bâtiments fissurés, ou encore des étagères vidées de leur contenu par le tremblement de terre, des lampes et des arbres tressautant sous l'effet des secousses.

Oh my god the Glenn holy shit pic.twitter.com/uwoISrBN5d — 2natez (@natethegreat118) 30 novembre 2018

Así se ve el daño al interior de una casa en Anchorage, Alaska, luego del terremoto 7.0. @singlepayertom vía Reuters https://t.co/9SakJdft4C pic.twitter.com/lZu1nLyOxG — Univision Noticias (@UniNoticias) 30 novembre 2018

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. pic.twitter.com/1yOGj3yz9q — sarah m (@sarahh_mars) 30 novembre 2018

Les secousses ont été violemment ressenties par la population, qui a d'abord trouvé refuge sous des bureaux ou à l'extérieur dans des espaces dégagés, comme il est conseillé en pareil cas, selon plusieurs témoins. L'université d'Alaska à Anchorage (UAA) a fermé son campus et a appelé tous ses employés "non essentiels" à rentrer chez eux. Le trafic aérien à l'aéroport d'Anchorage a été suspendu le temps d'évaluer les dégâts.