Séisme en Turquie et en Syrie : la détresse des millions de sinistrés

Cela fait une semaine que la terre a tremblé en Turquie et en Syrie. Le bilan dépasse, lundi 13 février, les 35 000 morts. Un million de personnes se retrouvent sans domicile et attendent de l’aide au milieu du chaos.

Des immeubles effondrés, à perte de vue, réduits en poussière. Une semaine après les séismes en Turquie, les fouilles se poursuivent pour tenter de trouver les derniers survivants. Parfois, au milieu des décombres, le miracle se produit. Un petit garçon de cinq ans a été sauvé après six jours sous les gravats. Et dans la matinée du lundi 13 février encore, une femme est sortie vivante. Une lueur d’espoir dans un pays qui compte à présent près de 35 000 morts et pleure des victimes, toujours plus nombreuses.

"Survivre jusqu’au printemps"

Les familles enterrent leurs proches comme elles le peuvent. "À ce jour, on a eu près de 50 morts dans la famille. Ça fait une semaine, et je pense qu’ils ont encore trouvé un corps sous les décombres", pleure un homme. Pour d’autres, la tristesse laisse place à la colère. Devant le corps de sa mère, prisonnier des décombres, un homme de 60 ans interpelle le président turc Erdogan. Car dans certaines régions, rien ne semble s’être passé depuis la catastrophe. La neige recouvre à présent les maisons et leurs charpentes désossées. "Nos enfants sont ici, on dort dans leurs voitures. Il fait – 22 degrés la nuit. On va essayer de survivre jusqu’au printemps", déclare un homme. Au total, 26 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes, selon l’Organisation mondiale de la santé.