États-Unis : la Californie frappée par un séisme de magnitude 7,1

Un moment de frayeur s'est emparé d'une famille californienne de Ridgecrest lorsque les vagues de leur piscine se sont mises violemment à bouger. Les murs et meubles même les plus lourds ont tremblé dans la soirée du vendredi 5 juillet. La veille, une première secousse moins importante avait déjà frappé la Californie. Ridgecrest est la ville la plus touchée par le phénomène, avec des incendies provoqués par des fuites de gaz.

Un séisme ressenti à plusieurs centaines de km à la ronde

L'épicentre du séisme est localisé en plein désert près du parc national de la Vallée de mort. Une zone très peu peuplée et qui explique sans doute l'absence de victimes. "J'ai vécu plein de tremblements de terre en Californie, c'est le pire", détaille une habitante. Le séisme de magnitude 7.1 a été ressenti à plusieurs centaines de km à la ronde et notamment à Los Angeles. Des présentateurs de la chaîne CBS ont également eu une grosse frayeur lorsque la secousse s'est ressentie en plein direct. Ces deux tremblements de terre successifs ont ranimé le spectre du "Big One", un méga séisme potentiellement dévastateur et tant redouté dans l'Ouest américain.

