EN IMAGES. Japon : un séisme fait trois morts et provoque d'importants dégâts

Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a secoué l'ouest du Japon, lundi. Des images de routes effondrées, d'incendies et de logements sens dessus dessous ont été rapportées par les réseaux sociaux et les médias locaux.

franceinfo avec AFP et Reuters

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 a frappé, lundi 18 juin, la région d'Osaka, dans l'ouest du Japon. Un premier bilan fait état de trois morts, selon le gouvernement. Deux hommes d'environ 80 ans et une fillette de 9 ans ont perdu la vie, selon la radio-télévision publique NHK. Plus de 200 blessés sont également à déplorer dans les régions d'Osaka, Hyogo et Kyoto.

Des images de la région ont été partagées sur les réseaux sociaux, lundi. En voici une sélection.

