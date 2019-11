DIRECT. Séisme en Drôme-Ardèche : EDF envisage un redémarrage de la centrale nucléaire de Cruas vendredi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SEISME

: Entre "250 et 300 personnes" ont été touchées "de manière importante" en raison du séisme survenu hier au Teil (Ardèche), indique ce midi la préfète du département, Françoise Souliman. Elle précise également que la centrale nucléaire de Cruas a été "mise à l'arrêt hier" après qu'un capteur de l'infrastructure "a détecté une vibration".

• A Lyon et dans d'autres villes de France, des rassemblements ont débuté après le drame vendredi à Lyon, où un étudiant de 22 ans en détresse sociale, s'est immolé par le feu devant le Crous de l'université. Plus d'informations chez nos confrères de France 3 Rhône-Alpes.



Le sol a tremblé peu avant midi, hier, dans le sud-est de la France. Des vérifications d'EDF sont en cours dans la centrale de Cruas dans l'Ardèche. Aucun dégât n'a été constaté sur les installations de ce site, ni sur la centrale de Tricastin (Drôme). Quatre personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Plusieurs centaines de personnes ont dormi dans des gymnases. Suivez notre direct.





De nombreuses roquettes ont été tirées ce matin de Gaza vers Israël, a annoncé l'armée israélienne qui dit s'attendre "à plusieurs jours" d'affrontements après son opération qui a conduit à la mort de Baha Abou Al-Ata, un haut commandant du groupe armé Jihad islamique. Plus d'informations dans cet article.





: La terre a tremblé, hier, en Ardèche. Il s'agit du neuvième séisme de magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter enregistré en France métropolitaine depuis 1980. Voici une carte des principaux séismes enregistrés en France depuis 1980. Vous pouvez suivre en direct l'édition spéciale de France 3.

: "Je suis incapable de savoir s'il y aura des répliques... En tout cas, les enseignements que nous avons tirés : c'est de mieux informer la population sur le comportement et les attitudes à avoir. L'anticipation et l'organisation peuvent permettre de mieux gérer ces situations."



Sur franceinfo, Franck Reynier, maire UDI de Montelimar, a assuré que les procédures pour contacter les assurances et réaliser les démarches sont expliquées sur le site de la ville.

: Après le tremblement de terre qui a touché la commune du Teil (Ardèche) hier, les habitants ont trouvé refuge dans des gymnases, notamment par peur de nouvelles répliques comme l'explique ce reportage.

Le sol a tremblé peu avant midi, hier, dans le sud-est de la France. Des vérifications d'EDF sont en cours dans la centrale de Cruas dans l'Ardèche. Aucun dégât n'a été constaté sur les installations de ce site, ni sur la centrale de Tricastin (Drôme). Quatre personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, selon les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche. Plusieurs centaines de personnes ont été hébergées dans des gymnases pour la nuit, comme on le raconte dans ce reportage.





La deuxième édition du Forum de Paris sur la Paix s'ouvre aujourd'hui. Ce rendez-vous a été créé en 2018 lors du centenaire de la Première Guerre mondiale : une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus pour défendre le multilatéralisme. Emmanuel Macron doit faire un discours pour l'ouverture à 9h30.

: Après le séisme qui a secoue l'Ardèche et la Drôme, certains habitants de la ville de Teil (Ardèche) ont passé une première nuit dans un gymnase. Deux autres ont été ouverts pour ceux qui ont été contraints de quitter leurs logements comme on le raconte dans ce reportage.









Le président bolivien démissionnaire Evo Morales a demandé l'asile politique au Mexique, qui a accepté. Donald Trump a félicité plus tôt dans la soirée l'armée bolivienne pour avoir mis en fuite le président qui affrontait depuis plusieurs jours un vaste mouvement de contestation de sa réélection. La future présidente par intérim a annoncé la tenue d'élection, souhaitant voir un nouveau président en Bolivie d'ici le mois de janvier.





Le Français Tony Parker a été honoré par son ancienne équipe NBA, les San Antonio Spurs. Le meneur a vu cette nuit son maillot retiré. L'hommage a eu lieu lors du match des Spurs contre Memphis. Nos amis de francetvsport ont réalisé un grand format sur la carrière du meilleur français de l'histoire de la balle orange.