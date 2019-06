Chine : un séisme fait au moins 12 morts et 134 blessés

Le tremblement de terre s'est produit à 22h55 locales (16h55, heure de Paris) à une profondeur de 16 km, selon le Centre chinois des séismes.

Un puissant séisme de magnitude 6 a frappé lundi 17 juin la province chinoise du Sichuan (sud-ouest). Le tremblement de terre a fait au moins 12 morts et 134 blessés, selon un bilan annoncé mardi par des responsables locaux et des médias d'Etat. Dans la vaste commune de Yibin, plus de 10 000 habitations ont été endommagées et plus de 4 000 personnes ont été relogées. Au total, plus de 100 000 personnes ont été "affectées" par le séisme, selon les autorités.

Plus de 300 pompiers mobilisés

Le tremblement de terre s'est produit à 22h55 locales (16h55, heure de Paris) à une profondeur de 16 km, selon le Centre chinois des séismes. Un système d'alerte a retenti à Yibin seulement 10 secondes avant la secousse, selon Chine nouvelle. Plus d'une soixantaine de répliques, dont la plus importante a été de magnitude 5,1, ont ensuite été enregistrées. Par la suite, les secours ont afflué dans les zones touchées. Plus de 300 pompiers ont été déployés sur place et du personnel de secours a été dépêché avec 5 000 tentes et d'autres équipements de secours, selon Chine nouvelle.