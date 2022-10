Sécheresse : la Loire en chantier pour retrouver son cours naturel

La Loire s’écoule sur plus de 1 000 kilomètres et traverse 12 départements. Elle est le plus long cours d’eau de France. Son niveau d’eau a baissé en raison de la sécheresse, et à cause des longues lignes de roches bâties par l’homme pour faciliter la navigation sur le fleuve. Ses bords se sont ensablés, bouleversant son milieu naturel. “On n'a plus la dynamique qui fait la richesse de la Loire, des milieux se figent, des milieux humides deviennent terrestres. Globalement, on a une perte sur la biodiversité pour la flore ou pour la faune”, soutient Séverine Gagnol, cheffe de l’unité territoriale Loire chez VNF.

Redonner son cours à la Loire

Grâce à un chantier, la Loire pourrait bientôt retrouver son cours naturel. Jusqu'en 2025, 126 épis du fleuve vont être remodelés. "L'intérêt d’abaisser l'épi est de libérer les bancs de sable (...) et que la Loire reprenne le cours de sa vie”, explique Damien Gauvrit, chef de secteur sur le chantier de la Loire. Le projet a coûté 48 millions d’euros. Ses premiers effets pourraient être visibles dès cet hiver.