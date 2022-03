Dans un lac des Alpes-Maritimes, il y avait six mètres d'eau à la même époque l'an dernier. Des bandes de calcaire sont visibles, lundi 28 mars. Le lac s'assèche de semaine en semaine, en raison du manque de précipitation. "On est descendu de 25 cm en dessous du niveau le plus bas, qui avait été enregistré en 2016", s'inquiète Gilles Parodi, chef du service des parcs naturels départementaux des Alpes-Maritimes. Le lac puise son eau dans les nappes phréatiques, mais elles sont au plus bas. Faute de pluie cet hiver, elles n'ont pas pu se recharger.



Les Alpes-Maritimes en vigilance sécheresse

Le département des Alpes-Maritimes est en vigilance sécheresse depuis trois semaines. Huit communes ont mis en place des restrictions sur la consommation d'eau. Parmi les mesures : interdiction de laver sa voiture, de remplir sa piscine ou d'arroser sa pelouse. Les habitants sont prêts à faire des efforts pour préserver les nappes phréatiques. Le retour de la pluie, prévu à partir du mercredi 30 mars, devrait les soulager.