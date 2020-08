Sécheresse : des milliers de poissons asphyxiés

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C’est une pêche peu habituelle. Dans cette rivière de Seine-et-Marne, on observe peu d’eau à cause de la sécheresse. Pour les pêcheurs, il faut agir vite. "Les poissons sont restés coincés ici. Il y a une augmentation de la température et une baisse du niveau d’oxygène", explique Aristide Flon, agent de développement à la Fédération Pêche et Protection du milieu aquatique, en désignant le dessous d’un pont en pierre. À la surface, les poissons tentent de respirer. Aristide Flon utilise une perche électrique pour les étourdir puis les relâcher dans une zone moins asséchée.

Un niveau d’eau historiquement bas dans les rivières

En temps normal, le niveau d’eau de cette rivière devrait être supérieur de 20 centimètres. "En 40 ans, ça fait deux fois qu’on voit ce niveau d’eau aussi bas. Et là, ce qui nous a choqués énormément, c’est que, d’habitude, de jour en jour on voit la rivière descendre mais là c’était d’heure en heure donc c’était vraiment inquiétant", témoigne Didier Saint-Hilaire, président de l’Association agréée pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique.

