Reportage Sécheresse : "Il n'y a pas d'eau, on ne sait pas où on va", s'inquiètent ces habitants du Var

Les habitants de Montauroux attendent désespérément la pluie pour que la flore et la faune reprennent vie autour d'eux.

32 jours sans pluie et un hiver très sec laissent craindre le pire. Le ministre de la Transition écologique réunit les préfets lundi 27 février pour annoncer des mesures de restrictions d'eau, une décision inédite si tôt dans l'année. Certains territoires, dont le Var, sont déjà en alerte sécheresse.

>> Sécheresse : comment la France peut-elle se préparer à affronter un (possible) nouvel été à sec ?

À Montauroux, les jours de mauvais temps se ressemblent tous : un ciel gris, des nuages menaçants, mais "Il ne pleut jamais", soupire Lucien, qui tient un café dans le centre. "On regarde la météo, ils nous disent qu'il va pleuvoir, mais on attend toujours. La vie s'arrête", souffle-t-il.

En contrebas de son échoppe, le lac de Saint-Cassien fait peine à voir. "Il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas où on va", s'inquiète-t-il. La végétation "est très aride, il y a énormément d'arbres qui souffrent, on a eu très peu de champignons et là, on a très peu d'asperges", énumère le Varois.

Dans son jardin Nadine fait le même constat : "C'est très très sec et ça fait un petit peu peur parce qu'on voit que la nature est en souffrance", regrette-t-elle. Avant de demander à "tout le monde, en son âme et conscience", de "faire un petit peu attention à sa consommation".

Déjà des appels à réduire sa consommation

Le même appel à la sobriété est visible sur les panneaux d'affichage municipaux, tandis qu'un sms a également été envoyé aux habitants. "On leur demande de ne plus arroser et de réduire au maximum leur consommation", explique le maire de Montauroux Jean-Yves Huet. Même les exploitations agricoles sont concernées.

C'est la première fois que Montauroux doit recourir à des restrictions d'eau si tôt dans l'année. (HUGO CHARPENTIER / RADIO FRANCE)

Cet "enfant du pays" vit pour la première fois de telles restrictions si tôt dans l'année. "Nous n'avons qu'une ressource, c'est la Siagnole, un affluent de la Siagne, explique-t-il. Et cette ressource se tarit petit à petit. Sans compter les nappes phréatiques qui ne se remplissent plus."

Gel des permis de construire

Pour diminuer les risques de coupures, plusieurs communes du département ont d'ailleurs décidé de geler toute demande de permis de construire. "Rien ne serait pire que de dire à des gens de venir s'installer, donc de construire des maisons, et de ne pas pouvoir leur livrer d'eau, estime Jean-Yves Huet. Donc ce qu'on leur demande, c'est de différer leur projet jusqu'à ce qu'on ait réglé le problème de l'alimentation en eau." Ainsi, à Montauroux, aucune nouvelle construction ne sera autorisée durant les cinq prochaines années.