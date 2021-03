Le sud-est de l'Australie envahi par des souris qui grignotent tout sur leur passage

Les images sont spectaculaires. Des régions entières de l'est de l'Australie luttent contre une invasion de souris qui ravagent les cultures, envahissent les habitations, suscitant des réactions horrifiées sur les réseaux sociaux.

Les agriculteurs de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont noté une "hausse spectaculaire" de ces petits rongeurs qui grouillent dans les silos à grains, les granges et les maisons, selon l'association des agriculteurs de Nouvelle-Galles du Sud. Sur des vidéos filmées par la famille Moeris, qui vit à Gilgandra, une ville située à cinq heures de route au nord-ouest de Sydney, des milliers de souris se faufilent à vive allure entre des tuyaux ou entre des machines agricoles.

"I've lost a shed full of hay and I am not the only one," Gilgandra farmer Norman Moeris. #Mice numbers are exploding in many parts of NSW and the winter crop is at risk. @NSWFarmers is calling for action https://t.co/uB0u1x40wR pic.twitter.com/K3E6txRUgS