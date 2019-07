Environnement : les abeilles souffrent de la sécheresse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Devant les ruches, c'est la déception. La récolte de miel de cette année est médiocre, les abeilles n'ont pas fait le travail, les plateaux ne sont pas pleins. "Sur la récolte d'été, je pense qu'on va tourner autour de la moitié", regrette Michel Gonny, président du syndicat des apiculteurs du Loir-et-Cher. La nature a été brûlée par la sécheresse. Les fleurs, les fruits, cramés par le soleil et le manque d'eau, n'ont pas offert le nectar tant attendu.

Les abeilles n'arrivent plus à produire

"Il y a beaucoup moins de rentrées de nectar et de pollen pour les abeilles et donc, il y a une diminution de la ponte de la reine. Cela peut avoir des conséquences assez rapides, avec une population trop faible", déplore l'apiculteur Bernard Gaucher. Seule la pluie en quantité pourrait limiter la casse et remettre les abeilles au travail. Cependant, pas d'inquiétudes à avoir pour les amateurs de miel. Les belles récoltes des années précédentes ont permis de réaliser des stocks.