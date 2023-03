DIRECT. "Méga-bassines" dans les Deux-Sèvres : les forces de l'ordre visées par des tirs de mortiers lors d'affrontements avec les manifestants à Sainte-Soline

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BASSINES

: A Sainte-Soline, l’ultra gauche et l’extrême gauche sont d’une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable. Personne ne devrait tolérer cela. Soutien total à nos forces de l’ordre.

: Le ministre de l'Intérieur dénonce "l'extrême violence contre les gendarmes" de "l'ultra gauche et l'extrême gauche", alors que des affrontements sont en cours à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

: Les champs qui entourent la #megabassines sont minés de douilles de grenades lacrymogènes. https://t.co/lAlTLA1A3p

: #SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de projectiles divers sur les #gendarmes. Opération de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'une foule extrêmement violente. Evitez le secteur. https://t.co/szA7Mqtp6k



: La gendarmerie nationale a publié, sur Twitter, des images des affrontements avec les manifestants. Selon une journaliste sur place, des douilles de grenades lacrymogènes jonchent le sol autour du chantier de Sainte-Soline.

: Un photographe a par ailleurs été blessé lors de la manifestation, a appris franceinfo auprès d'une source préfectorale. Conscient, il a été pris en charge par les gendarmes et leurs équipes médicales.

: Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers et d'explosifs lors d'affrontements avec les manifestants à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), rapporte la gendarmerie nationale à France Bleu.

: Deux véhicules de gendarmerie sont en feu à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), où des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine.



(ANTOINE MOREL / FRANCE 3 POITU-CHARENTES)



: Les grenades lacrymogènes fusent, certains manifestants tentent de les enfouir. Les feux d'artifices fusent également. #megabassines https://t.co/yoO0EgkKvn

: Bassines : les forces de l’ordre tentent de garder les manifestants à distance de la réserve avec gaz lacrymogènes et canon à eau #SainteSoline https://t.co/1h7aCidYwH

: Au pied de la mega bassines se Ste Soline (2 Sevres), les gendarmes font usage de gaz lacrymogènes pour bloquer une « foule hostile » selon les mots de la préfète. Plusieurs cortèges de milliers de manifestants convergent https://t.co/ipxUFtieis







: Des affrontements opposant manifestants et forces de l'ordre ont éclaté à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, rapportent plusieurs journalistes sur Twitter. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre le projet contesté de réserve d'eau, malgré une interdiction de manifester.

: Jusqu'à 10 000 manifestants, dont un millier d'"ultras", sont attendus aujourd'hui à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. "Si ça continue encore comme ça, j'arrête", confie un agriculteur, fatigué des tensions sur ce chantier de "méga-bassine". Fin octobre, des affrontements avaient éclaté lors d'un rassemblement sur ce site.



(THIBAUD MORITZ / AFP)

: Un premier cortège de manifestants anti-bassines est en route et se dirige vers le chantier de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, rapporte France Bleu Poitou. Il est prévu d'y former "une chaîne humaine" et de "démanteler les réseaux", selon les organisateurs de la mobilisation.

: "[Ces ultras] sont des gens rompus aux exercices de manifestations classées plutôt à l'extrême gauche et qui font, effectivement, acte de violence."

: Selon Marc Fesneau, "des machettes et des haches" ont été saisies en amont du rassemblement. Le ministre a précisé que des "ultras" venant "de Suisse, d'Italie, d'Allemagne ou de Belgique" sont attendus dans les Deux-Sèvres.

: Le ministre de l'Agriculture a lancé, ce matin sur France Inter, un "message de responsabilité et d'apaisement" en direction des militants contre les "méga-bassines" attendus aujourd'hui à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Il a rappelé que les manifestations avaient été interdites par la préfecture, qui craint des violences.

: Dans le camp d'en face, Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau, ne cache pas son inquiétude. "On appelle au calme plus que jamais", confie-t-il à franceinfo, inquiet face à une manifestation "de plus en plus annoncée comme une volonté d'avoir un trophée, faire des symboles, dégrader une retenue d'eau". Retrouvez notre article complet ici.

: "Je l'ai dit au ministre de l'Agriculture. Plus ils interdisent, moins ils nous donnent de possibilités pour rendre cette lutte visible, plus ils vont tendre le contexte local et entraîner des violences."



Les organisateurs de l'événement déplorent la décision de la préfecture d'interdire le rassemblement, estimant que cela ne faut qu'augmenter le risque de violence.

: Malgré l'interdiction de manifester, les opposants au projet de "méga-bassines" agricoles se mobilisent pour réclamer la suspension des travaux et la réouverture d'un dialogue. On vous explique comment ils veulent remettre la pression.



(PASCAL LACHENAUD / AFP)

: Une manifestation sous haute surveillance. Plus de 3 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour encadrer une mobilisation contre les "méga-bassines" à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), ce week-end. Jusqu'à 10 000 personnes sont attendues sur place. "Environ 1 500 activistes radicaux" pourraient se mêler aux manifestants, selon la préfecture.