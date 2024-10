Alertes crues ce 20 octobre 2024 : découvrez la météo en France aujourd'hui

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Crues, fortes pluies, vagues très hautes : 30 départements placés en vigilance par Météo France

Aujourd'hui, 30 départements sont en alerte. La vigilance crue est notamment de rigueur dans 23 départements (orange pour la Gironde et jaune pour les côtes de l'Atlantique, le Centre-Val de Loire et la Haute-Normandie). L'alerte est déclenchée dans 1 département, du fait d'un risque de vents forts. Elle est de niveau jaune pour la Manche. Un risque de fortes pluies est annoncé dans 5 départements (jaune pour le Calvados, l'Orne ainsi que les Côtes-d'Armor). On compte 2 départements en alerte vagues très hautes, avec un niveau jaune pour le Finistère et le Morbihan. D'autres vigilances sont également prévues, retrouvez-les en détail grâce à notre carte en temps réel.

Un ciel nuageux est attendu sur toute la France (hormis l'ouest) aujourd'hui

Le ciel de l'ensemble du pays voit apparaître une perturbation nuageuse ce matin. La moitié Nord et les Pyrénées se retrouvent avec un vent de sud à 42 km/h. Un vent de sud-est souffle doucement sur le Lot-et-Garonne. Prévoyez 14°C à Lille, 16°C à La Rochelle ainsi qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, 12°C à Strasbourg, 17°C du côté de Marseille mais aussi vers Ajaccio, 13°C à Bourges et la maximale est de 23°C à Argelès-Gazost.



Des nuages vont apparaître sur l'ensemble du pays.

Des fortes pluies sont au rendez-vous en Bretagne. Côté températures, les maximales sont en hausse. Les valeurs sont de 14°C du côté de Lille, 22°C à Bordeaux et la température maximale est de 26°C à Argelès-Gazost. Il fait également 20°C à Metz et 23°C à Marseille.

Le soir est marqué par des nuages qui devraient apparaître sur l'ensemble du pays.

Des pluies modérées concernent l'extrême Nord. Côté températures, on prévoit 12°C à Lille, 17°C à Mulhouse, 19°C du côté de Nice et Bastia. La maximale est de 24°C à Argelès-Gazost.

Pour finir, le ciel est nuageux dans la nuit de dimanche à lundi.

Du soleil et des nuages se partagent le ciel demain

Le matin, le soleil se montrera sur le quart Sud-Ouest et sur le Massif central.

Sur les Alpes, sur les Vosges et dans la plaine d'Alsace, une couche nuageuse va apparaître et assombrir le ciel. Comptez sur une moyenne de 14°C à Lille, 16°C à Bayonne, 17°C du côté de Marseille et d'Ajaccio et enfin 25°C à Argelès-Gazost.

Des pluies fines sont attendues, l'après-midi, sur la Corse.

Des nuages seront présents sur les Alpes et sur la Côte basque.

Les Pyrénées seront placées sous le signe du soleil.

Il fera 14°C à Amiens, 23°C du côté de Pau, 19°C à Mulhouse et 22°C à Nice. La maximale sera de 28°C à Argelès-Gazost.

Des nuages vont apparaître au-dessus des Vosges, de la plaine d'Alsace et de la Côte basque le soir.

Le ciel de l'Ariège, du Lot et du Tarn-et-Garonne sera baigné de soleil.

Dans les Hauts-de-Seine, en Mayenne, dans l'Orne, dans la Sarthe, en Seine-Saint-Denis et à Paris, le temps sera couvert avec des fortes pluies. On attend 12°C à Rouen, 17°C à La Rochelle et Troyes, 16°C à Strasbourg et on atteindra 24°C à Saint-Gaudens.

Pour terminer, la nuit entre lundi et mardi sera couverte.





