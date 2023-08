Polynésie française : l'île de Rapa placée en vigilance rouge pour vents violents

Des rafales à 150 km/h sont attendus ce mardi après-midi, selon Météo-France.

Météo-France a placé, mardi 22 août, l'île de Rapa, en Polynésie française, en vigilance rouge pour vents violents. Des rafales dépassant ponctuellement les 150 km/h sont attendues dans l'après-midi et autour de 120 km/h en fin de journée. "Les services de l'Etat sont pleinement mobilisés", assure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur le réseau social X, ex-Twitter.

L'île de Rapa compte un peu de plus 500 habitants. Cette île est un ancien volcan, le mont Perau, haut de 650 mètres. Un de ses pans s'est effondré et son cratère s'est rempli d'eau de mer, ce qui lui donne sa forme particulière de cuvette. D'une superficie d'environ 40 kilomètres carrés, elle est l'une des îles les plus isolées du Pacifique. Elle se trouve à 500 kilomètres de la prochaine île habitée et plus de 1 240 kilomètres de Tahiti.