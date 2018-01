Intempéries : le Doubs et le Jura placés en vigilance rouge aux inondations, un total de 29 départements en alerte orange

Météo France conseille aux habitants du Doubs et du Jura d'éviter "tout déplacement".

Prudence dans le Doubs et le Jura ! Ces deux départements viennent d'être placés en vigilance rouge aux inondations. Météo France conseille à leurs habitants de rester chez eux ou d'éviter "tout déplacement". Le prévisionniste redoute une importante crue de la rivière Loue, qui traverse les deux départements. Au total, en raison des intempéries, 29 départements sont placés en vigilance orange à la pluie et aux inondations.

La vigilance orange aux inondations concerne le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l'Eure, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Nièvre, l'Oise, l'Orne, le Rhône, la Haute-Saône, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. La vigilance "pluie-inondation" concerne l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Enfin, la vigilance orange aux avalanches concerne l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

"Côté Franche-Comté, il est tombé entre 30 et 60 mm sur les 24 dernières heures, et jusque 80 mm localement sur le plateau jurassien, explique Météo France. Côté Alpes, on a relevé au cours des 12 dernières heures de 30 à 55 mm en général sur le relief des départements placés en vigilance orange."