Le Canada et le nord-est des États-Unis sous la neige

La ville d'Érié (Pennsylvanie), près des chutes du Niagara, est frappée par une énorme tempête de neige et des vents glacials. Les automobilistes sont complètement bloqués. Les routes sont à peine visibles. La ville n'est plus qu'un épais manteau neigeux. Dans cette ville du nord-est des États-Unis, un mètre et demi de neige est tombé en seulement 48 heures. Du jamais-vu depuis 1958.

État d'urgence au Minnesota

-20°C au thermomètre et des vents glacials en provenance des Grands Lacs. La vague de froid frappe toute l'Amérique du Nord et surprend tout le monde. Le Minnesota a déclaré l'état d'urgence pour réquisitionner le matériel nécessaire et éviter les accidents. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. Au Canada, les températures pourraient baisser jusqu'à -50°C. Les habitants affrontent la tempête avec le sourire pour le moment, mais l'épisode de froid pourrait durer jusqu'au 2 janvier.

